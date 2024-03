Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Rot

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 44,89 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 44,89 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,65 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,01 EUR. Bisher wurden heute 329.911 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 45,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 38,58 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,30 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,71 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 01.03.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.783,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2024 wird am 03.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,65 EUR je Daimler Truck-Aktie.

