Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 38,81 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 4,8 Prozent auf 38,81 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.096.791 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,71 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,50 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 19.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

