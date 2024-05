Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Montagmittag

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 41,06 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 41,06 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 40,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 360.767 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 16,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,85 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Aktie aus.

