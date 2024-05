Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 41,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 41,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 40,84 EUR. Bei 41,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 680.630 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 15,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 32,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 EUR an.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group hat Ziel für Daimler Truck gesenkt - Aktie dennoch im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Gewinne