Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,17 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 33,17 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,96 EUR. Bei 33,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 479.758 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,24 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.880,00 EUR – ein Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 12.104,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.11.2024 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

