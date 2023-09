Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag leichter

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 33,39 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 33,39 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,35 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.093 Stück gehandelt.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 2,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,69 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13.880,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

