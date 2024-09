Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Freitagmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 30,67 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 30,67 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,09 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 165.635 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 55,33 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 52,75 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX beendet den Handel wenig bewegt

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag