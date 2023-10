Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,55 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,93 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,53 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,60 EUR. Bisher wurden heute 395.462 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,59 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 22,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,29 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13.880,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 12.104,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Daimler Truck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,40 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

