Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Daimler Truck hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,51 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,51 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,93 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 31,46 EUR. Bei 31,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 950.678 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,59 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 21,98 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.880,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

