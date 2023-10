Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 31,73 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 31,73 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,78 EUR an. Bei 31,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.842 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (24,59 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,52 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

