Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 32,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 32,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 32,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.239 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 5,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 15,27 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,35 EUR fest.

