Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,85 EUR nach oben.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 32,85 EUR. Bei 32,87 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 421.329 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,35 EUR im Jahr 2023 aus.

