Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag billiger

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,41 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 34,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.086 Daimler Truck-Aktien.

Bei einem Wert von 34,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr verdient

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag