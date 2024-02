Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 34,50 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,50 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 34,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.795 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,94 EUR erreichte der Titel am 13.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,28 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 20,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

