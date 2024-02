Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,49 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 34,49 EUR. Bei 34,49 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 34,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.251 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2024 auf bis zu 34,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,30 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Abschläge von 20,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,83 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

