Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag höher

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,55 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 42,55 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 303.935 Stück.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 43,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,29 EUR.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX-Handel aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus