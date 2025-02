Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,86 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.589 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 29,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 50,29 EUR angegeben.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX-Handel aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus