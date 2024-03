Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 45,88 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 45,88 EUR zu. Bei 45,92 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 405.562 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,09 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,71 EUR.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.950,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 14.783,00 EUR eingefahren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,70 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

