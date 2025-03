Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 39,81 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.271.204 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 19,67 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 25,62 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 50,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 19.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

