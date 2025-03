Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 40,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 40,50 EUR nach oben. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,14 EUR. Bisher wurden heute 257.638 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 50,22 EUR.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,95 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

