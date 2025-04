Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Montagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 33,39 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 33,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 33,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.688 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 46,26 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,50 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 14,35 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Daimler Truck-Aktie dennoch in Rot: Bus-Geschäft legt ordentlich

Aktienempfehlung Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse