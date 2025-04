Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag höher

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 33,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,0 Prozent auf 33,69 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,37 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 708.879 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 46,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 13,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 1,48 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,35 Mrd. EUR.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

