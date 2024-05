Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Dienstagmittag positiv

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 41,69 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 41,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,73 EUR. Bei 41,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 245.584 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (27,57 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 33,87 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

