Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 41,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 41,72 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,91 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,10 EUR. Zuletzt wechselten 618.239 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 33,92 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

