Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 41,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.949 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. 15,72 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 49,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,62 EUR je Aktie.

