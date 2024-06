Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,47 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,47 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.765 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 33,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,60 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

