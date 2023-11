Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,25 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 28,32 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,17 EUR ab. Mit einem Wert von 28,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 25.345 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 17,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

