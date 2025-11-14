Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 35,41 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,41 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,36 EUR. Bei 35,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 111.091 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,63 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,00 EUR angegeben.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,55 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,39 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - Buy-Empfehlung bleibt aber

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet