Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Freitagnachmittag nach

14.11.25 16:08 Uhr

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 35,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,19 EUR -0,63 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 35,09 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 35,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 394.445 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

