Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 35,58 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,58 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,43 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 35,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.343 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit Abgaben von 13,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,63 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,00 EUR angegeben.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

