Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 32,42 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 32,42 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,63 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.486 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,44 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,23 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

