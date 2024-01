Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag leichter

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 32,05 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 32,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 536.412 Daimler Truck-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,46 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67 EUR an.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

