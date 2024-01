Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Daimler Truck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,40 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 32,40 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,34 EUR. Zuletzt wechselten 16.730 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 6,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,67 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.860,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

