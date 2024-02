Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 35,25 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,26 EUR. Bei 34,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.614 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,03 Prozent. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,79 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

