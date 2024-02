Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag im Plus

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 34,81 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.817 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2024 auf bis zu 34,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.860,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

