Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Freitagmittag an

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 46,87 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 46,87 EUR zu. Bei 47,04 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 489.725 Daimler Truck-Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,71 EUR an.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 14.950,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 14.783,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,70 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

