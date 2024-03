Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 46,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 46,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 47,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.660.663 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Mit einem Kursverlust von 41,03 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 51,71 EUR.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 5,70 EUR fest.

