Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 45,58 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 45,90 EUR. Bei 45,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 185.624 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 4,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 55,00 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.783,00 EUR umgesetzt worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

