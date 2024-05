Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 41,22 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 41,22 EUR abwärts. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,96 EUR. Bei 41,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 485.341 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 15,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,11 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,62 EUR je Aktie aus.

