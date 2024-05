Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kurseinbußen

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 41,14 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 41,14 EUR ab. Bei 40,94 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 41,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.005.897 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,80 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 32,98 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,62 EUR je Daimler Truck-Aktie.

