Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 33,55 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 33,55 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,58 EUR aus. Bei 33,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 173.386 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 49,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,47 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie schwächer: Daimler Truck-Tochter Fuso erhält Rekordauftrag

Daimler Truck-Aktie etwas fester: Daimler Truck plant Batteriezellenherstellung in den USA - Cummins- und Paccar-Aktien steigen

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Daimler Truck-Investition eingebracht