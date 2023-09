Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,44 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,44 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 33,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.381 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 32,79 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.880,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.104,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

