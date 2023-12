Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Freitagvormittag vor

Daimler Truck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,12 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.269 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 19,05 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

