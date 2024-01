Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 31,48 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 31,48 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 308.960 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 9,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Mit Abgaben von 12,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,42 EUR je Aktie.

