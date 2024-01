Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,63 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 31,63 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,50 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,76 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.836 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,67 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2023 aus.

