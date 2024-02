Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 35,58 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,58 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 184.007 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,60 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (27,57 EUR). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 29,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,83 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

