Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 35,50 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,71 EUR zu. Mit einem Wert von 35,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658.261 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). 0,59 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,83 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

