Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Nachmittag zu

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 30,33 EUR. Bei 30,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 760.223 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 33,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 9,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 30.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 33,46 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,29 EUR an.

