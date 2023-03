Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 30,16 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.055 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 30.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 34,17 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Trucks