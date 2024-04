Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 44,26 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 44,26 EUR abwärts. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 44,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 317.279 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 7,64 Prozent Luft nach oben. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,71 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.03.2024. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.950,00 EUR umgesetzt, gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

